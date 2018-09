Mediobanca galoppa sul Listino

editato in: da

(Teleborsa) –

Brillante rialzo per Mediobanca, che scala la “top five” della classifica dei migliori titoli del FTSE MIB, riportando un importante guadagno del 4,19%.

L’Istituto di Piazzetta Cuccia recupera ancora un po’ di terreno rispetto ai minimi toccati lo scorso maggio, portando la performance dell’ultimo mese a +2,3% e dei 3 mesi a +15%. Ciò limita la perdita da inizio anno poco sotto il 5%.

La performance fortemente negativa di Mediobanca aveva alimentato, a più riprese, il timore di una possibile scalata di investitori esteri all’Istituto che controlla alcuni asset strategici in Italia. Fra questi le Generali, ma il Presidente del Leone di Trieste, Gabriele Galateri di Genola, ha detto di non essere preoccupato per questa eventualità.

“Posso soltanto dire che la strategia di qualunque azienda, come lo sono sia generali sia Mediobanca, deve essere sempre quella di portare alla soddisfazione di tutti gli stakeholder, quindi alla crescita, alla valorizzazione, alla redditività”, ha sottolineato.

Tornando alla performance di Borsa, lo status tecnico di breve periodo di Mediobanca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,34 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,723. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 9,96.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)