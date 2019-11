Mediobanca, Del Vecchio attorno al 10% con acquisto quota Unicredit

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit di defila e Del Vecchio sale ancora. La partita Mediobanca fa gola alla Delfin che da una quota del 7,5% sarebbe salita attorno al 10% con l’acquisto di azioni messe in vendita dalla banca con un accelerated bookbuilding.

Lo riferisce Bloomberg, secondo cui la finanziaria di Leonardo Del Vecchio, cresciuta sempre più nel capitale di Mediobanca, avrebbe acquistato una quota aggiuntiva del 2,5% nel corso dell’operazione di collocamento.

Unicredit ha messo in vendita l’8,4% del capitale di Mediobanca (oltre 74 milioni di azioni), uscendo definitivamente dalla compagine azionaria di Piazzetta Cuccia, in linea con il piano di dismissioni di asset non core.