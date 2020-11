Mediobanca colloca con successo emissione bond Tier2

editato in: da

(Teleborsa) – Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un bond Tier2 con scadenza a 10 anni e call a 5 anni per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro.

Il bond, riservato a investitori istituzionali, è stato prezzato a 99,748 con uno spread di 280 bps rispetto al tasso di midswap e una cedola di 2,3%.

La domanda degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno raggiunto i 2,8 miliardi di euro e hanno fatto registrare una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero il 74% dell’importo finale.

Si tratta della seconda emissione dell’anno e segue l’emissione del bond Senior Non Preferred a 5 anni per 500 milioni fatta a gennaio 2020, per l’ottimizzazione della struttura del capitale.

L’ampia dotazione di liquidità garantita dal pre-funding fatto fino a febbraio, a livelli di spread ancora non impattati dalla pandemia, ha consentito a Mediobanca, anche grazie alle misure poste in essere dalla ECB e alla crescita dei depositi, di affrontare con tranquillità il secondo trimestre del 2020 e buona parte del terzo, caratterizzati da spread molto ampi, per poi affacciarsi sul mercato a settembre, con il green bond prima e ora con il bond Tier2 adesso, a spread prossimi ai livelli pre-Covid19, evitando di cristallizzare nel tempo spread elevati.