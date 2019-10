Mediobanca chiude trimestre con utile in crescita a 271 milioni euro

editato in: da

(Teleborsa) – Forte crescita dell’utile per Mediobanca, che chiude il primo trimestre del nuovo esercizio 2019/2020 con un utile netto in crescita del 10% a 271 milioni di euro, al top egli ultimi 3 anni, e ROTE superiore al 10% sia a livello di Gruppo che per le attività bancarie. I ricavi aumentano del 7% a 684 milioni, con margine interesse e commissioni in aumento a 514 milioni (+3%).

La banca d’investimento italiana prosegue così nel suo percorso di crescita, confermando la distintività e sostenibilità del suo modello di business (focalizzazione su attività ad elevata specializzazione e marginalità, ampia dotazione di capitale e profilo di rischio tra i più contenuti in Europa).

I risultati trimestrali al 30 settembre 2019 vedono una crescita degli asset finanziari totali (TFA) a 68 miliardi di euro (+5% rispetto al 2018 e +1% sequenziale). In aumento gli impieghi a 45 miliardi (+6% a/a e +1% t/t ).

Indici di capitale, funding e liquidità elevati: il CET1 phase-in è pari al14,2% (+8bps t/t) ed il Total capital phase-in al 17,4%. Liquidity Coverage Ratio (LCR) al 160%.