Medici, Bongiorno esprime soddisfazione per firma contratto

(Teleborsa) – Un traguardo importante, raggiunto nella notte, per quanto riguarda la Sanità pubblica. E’ stata infatti trovata l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo per oltre 130 mila tra dirigenti medici e sanitari, che risolve alcuni nodi contrattuali evidenziati negli scorsi anni.

Anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha commentato questo accordo, esprimendo “soddisfazione per la conclusione nella notte dell’importante contratto nazionale di lavoro che riguarda oltre 130.000 tra dirigenti medici e sanitari che lavorano nelle ASL e negli Ospedali“.

“L’accordo – conclude la Bongiorno – riapre anche per i medici la stagione contrattuale interrotta dal 2009, prevede aumenti in linea con il tasso di inflazione e mette ordine nella disciplina del rapporto di lavoro”.