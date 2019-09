Mediaset: Vivendi può votare in assemblea, ma Simon esclusa

editato in: da

(Teleborsa) – Piccola vittoria di Vivendi nella diatriba con Mediaset sull’assemblea straordinaria del 4 settembre prossimo per l’aggregazione del Biscione con Mediaset Espana. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto al colosso francese “il diritto di prendere parte e di votare come socio al 9,99%” all’assemblea straordinaria che deciderà la nascita di MFE (Media For Europe), escludendo però i diritti di voto di Simon Fiduciaria.

L’azienda di Bollorè, che detiene il 28,2% di Mediaset di cui il 19,9% attraverso la Simon Fiduciaria, ha dichiarato ancora una volta che “voterà contro” il progetto di fusione tra Mediaset e Mediaset Espana mentre il Biscione ha espresso “soddisfazione” per la decisione del Tribunale di escludere Simon.

“Se Mediaset dovesse impedire a Simon di votare, l’assemblea sarà compromessa da forti irregolarità”, ha affermato un portavoce di Vivendi aggiungendo che “ne sarebbe fatta denuncia in Tribunale. Mediaset sta tentando di impedire i più basici diritti degli azionisti per garantirsi illegalmente il controllo”.

Positivo il titolo Mediaset a Piazza Affari +0,75% mentre a Parigi Vivendi risulta invariata.