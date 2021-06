Mediaset-Vivendi, Commissione UE non conferma procedura d’infrazione

editato in: da

(Teleborsa) – “Non posso confermare, ma posso dire giù genericamente che la Commissione riconosce l’importanza di proteggere il pluralismo dei media, ma le misure nazionali devono essere proporzionate e non andare oltre il necessario per ottenere questo obiettivo”. È quanto risposto da un portavoce dell’esecutivo UE a una domanda sulle indiscrezioni in merito all’apertura formale di una procedura contro l’Italia per il cosiddetto emendamento salva Mediaset approvato dal Parlamento a dicembre.

Stamattina La Repubblica aveva scritto che la direzione Connect della Commissione UE sarebbe in procinto di avviare e trasmettere al governo italiano una procedura sull’emendamento salva Mediaset, con il rischio di ripercussioni sulla pace appena raggiunta dal Biscione con Vivendi.

“La Commissione ritiene che le regole che proteggono il pluralismo nei media nella legge italiana di novembre avrebbero dovuto essere notificate in base alla direttiva sulla trasparenza. Stiamo valutando la compliance della norma con il diritto europeo e con i pronunciamenti della Corte di giustizia”, ha aggiunto il portavoce della Commissione europea.

Secondo Equita, lo scenario di una revisione della Legge Gasparri non mette comunque in dubbio la pace fatta fra Mediaset e Vivendi. “Considerato il lungo periodo di litigation legale fra i due gruppi di questi anni, ci pare poco probabile che si possa riaprire nuovamente uno scontro legale fra i due gruppi”, osservano gli analisti della SIM. L’intesa fra il gruppo della famiglia Berlusconi e Vivendi, aggiunge Equita, prevede la rinuncia reciproca di tutte le cause legali pendenti, il trasferimento della sede della società italiana in Olanda e la cessione sul mercato in quattro anni del 19,2% di Mediaset in mano ai francesi.