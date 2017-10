Mediaset-Vivendi, ad oggi nessuna bozza di accordo al CdA

(Teleborsa) – Mediaset non ha ancora ricevuto nulla da parte dei francesi di Vivendi per risolvere il contenzioso legato alla mancata acquisizione della pay tv Premium. Lo ha detto Gina Nieri, consigliere nel CdA del Biscione, a margine di un convegno: “Al Cda non è arrivato ancora nulla come bozza di accordo. E’ ancora tutto a livello di legali”.

Non si è sbottonato invece il presidente, Fedele Confalonieri, che ha detto di non sapere nulla sull’argomento.