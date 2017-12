Mediaset, via libera assemblea a modifiche statuto

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato le modifiche dello statuto del gruppo del Biscione: rideterminate le dimensioni del Consiglio in un range compreso fra 7 e 15 Amministratori, introdotta la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati e riformata la modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso la previsione di un sistema cosiddetto “a liste bloccate” in luogo del sistema dei quozienti.

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’introduzione nello Statuto sociale dell’articolo 8-bis (identificazione degli azionisti) e approvato le modifiche riguardanti gli articoli 19 (modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (casting vote del presidente delle riunioni consiliari), 22 (cessazione della maggioranza del Consiglio di Amministrazione), 24 (nomina Comitato Esecutivo) e 28 (Collegio Sindacale).