Mediaset, UE: valuteremo emendamento anti-scalata

(Teleborsa) – “La Commissione UE analizzerà la legge una volta adottata dall’autorità competente e dal legislatore italiano” per valutare “se è conforme alla legislazione europea”.

Lo ha detto una Portavoce della Commissione UE rispondendo a una domanda sull’emendamento al dl Covid “anti-scalate” per le società delle Tlc presentato al Senato a valle dello scontro tra Mediaset e Vivendi.

“Le autorità italiane devono assicurarsi che le leggi nazionali volte a proteggere il pluralismo dei media rispettino le libertà dei servizi e dei beni del trattato” Ue, in linea con “la sentenza della Corte Ue di settembre” sul caso Mediaset-Vivendi, ha sottolineato ancora la portavoce, specificando che “le misure nazionali” per la protezione del pluralismo nel settore “devono essere proporzionate a tale obiettivo, tenendo conto anche dell’evoluzione del mercato e delle tendenze globali del settore”.

L’emendamento “antiscalata” per le società che operano nelle telecomunicazioni era stato inserito dalla senatrice PD Valeria Valente nel Dl Covid, il provvedimento che contiene la proroga dello stato di emergenza.

La norma scritta, appunto, per il caso Mediaset – Vivendi, in attesa di una più organica sistemazione del settore, prevede che per sei mesi l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sia tenuta ad avviare un’istruttoria nel caso in cui un soggetto “operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (Sic), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un’influenza notevole“.

L’istruttoria è “volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo” e al suo esito l’Agcom può adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di effetti distorsivi.