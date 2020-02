Mediaset, Tribunale spagnolo fissa udienza il 18 febbraio per ricorso Vivendi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tribunale spagnolo conferma la sospensione del progetto Media For Europe, la holding che dovrà inglobare Mediaset e Mediaset Espana, a causa del ricorso presentato da Vivendi contro Mediaset.

La nuova udienza per decidere sul caso, che nel frattempo è stato risolto dai giudici italiani in senso favorevole a Mediaset, è stata fissata per il 18 febbraio 2020.

Il giudice spagnolo aveva disposto la sospensione cautelare del piano di riassetto lo scorso ottobre, in seguito alla richiesta di Vivendi, che accusava Mediaset di aver introdotto una governance volta a favorire l’azionista di controllo Fininvest. D’altro canto, la società di Cologno Monzese replica che il progetto è volto esclusivamente alla creazione di un polo televisivo pan-europeo.