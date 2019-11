Mediaset, titolo in tensione. Inizia udienza con Vivendi senza accordo

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso il titolo Mediaset con un calo dello 0,32% allineandosi alla debolezza dell’intero listino milanese.

Le azioni sono sotto i riflettori del mercato: è iniziata l’udienza con Vivendi di fronte al giudice Elena Riva Crugnola, del Tribunale di Milano, senza un accordo per una conciliazione dopo il ricorso dei francesi sull’assemblea di settembre per la fusione con Mediaset Espana per la nascita di MFE.

L’udienza era fissata precedentemente oggi alle 12.30 e poi è stata fatta slittare alle 15.30.