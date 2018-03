Mediaset svetta a Piazza Affari

(Teleborsa) – Mediaset svetta sul principale listino milanese con un rialzo del 6,71%.

Arnaud de Puyfontaine in un’intervista al Messaggero ha sottolineato che l’accordo tra Mediaset e Vivendi continua ad avere senso ed ora più che in passato. Vale la pena di ricordare che Mediaset e Vivendi sono in causa per la mancata acquisizione della pay-tv Premium da parte del gruppo francese.

La causa civile è stata rinviata al 23 ottobre prossimo dopo che il tentativo di conciliazione è fallito, anche se il Gruppo del Biscione e quello francese potranno comunque avviare una nuova trattativa nel tentativo di raggiungere un accordo extra giudiziale.

Dunque le parole di Arnaud de Puyfontaine aprono al dialogo visto che il CEO di Vivendi ha dichiarato: “un accordo avrebbe molto senso. Il progetto strategico ha ancora più valore adesso che quando l’avevamo proposto”, ha affermato de Puyfontaine