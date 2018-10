Mediaset su OPA Ei Towers: “Ora inizia fase nuova”

editato in: da

(Teleborsa) – Mediaset esprime soddisfazione per il successo dell’OPA su Ei Towers. L’Offerta Pubblica di Acquisto si è conclusa positivamente ieri, 5 ottobre 2018, con adesioni al 97%.

“La società, fondata da Mediaset nel 2012, è cresciuta negli anni diventando il primo operatore italiano grazie alla visione del management e al prezioso lavoro di tutti i dipendenti e i collaboratori della società”, sottolinea la holding di Cologno Monzese, parlando di “una forte creazione di valore che ha portato all’offerta di acquisto a cui hanno aderito gli azionisti nella loro quasi totalità realizzando, come nel caso di Mediaset, importanti plusvalenze“.

“Ora Ei Towers comincia una nuova fase della propria storia: il processo di sviluppo nazionale e internazionale che coinvolge tutta l’industry delle torri di trasmissione”.

Mediaset conferma che continuerà ad avere in Ei Towers un ruolo da azionista di peso nonché di primo cliente, mentre la guida strategica della società sarà affidata al miglior fondo infrastrutturale italiano, F2i Sgr.

“La guida esperta di F2i – sottolinea una nota – potrà avvalersi del profondo know how televisivo di Mediaset che, focalizzata in modo deciso sul core business della tv gratuita, punta a una distribuzione sempre più moderna ed efficiente di tutti i propri contenuti”.