Mediaset, stipulato atto di fusione di Videotime

(Teleborsa) – E’ stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Videotime S.p.A. in Mediaset S.p.A.. La fusione acquisterà efficacia dal 1 Marzo 2018. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell’esercizio sociale in corso alla Data di Efficacia della Fusione.

Si ricorda che il progetto di Fusione prevede il seguente rapporto di cambio: per ogni n. 1 azione ordinaria di Videotime (avente valore nominale di Euro 0,52) verranno assegnate in concambio n. 0,294 azioni ordinarie di Mediaset aventi valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

La Fusione si realizzerà attraverso l’assegnazione ai soci di Videotime di azioni proprie Mediaset detenute in portafoglio, nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tali azioni ordinarie di Mediaset saranno messe a disposizione degli

azionisti di Videotime, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, alla Data di Efficacia della Fusione.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, gli azionisti di Videotime non ricevessero un numero intero di azioni Mediaset, si procederà – in sede di concambio – ad arrotondare il numero di azioni a ciascuno di essi spettante all’unità immediatamente superiore, qualora il secondo decimale sia pari o superiore a 5; e all’unità immediatamente inferiore, qualora il secondo decimale sia inferiore a 5, il tutto per assicurare la complessiva quadratura dell’operazione.