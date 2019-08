Mediaset, Simon Fiduciaria punta a partecipare in assemblea

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce la tensione in attesa dell’assemblea straordinaria di Mediaset in agenda il 4 settembre, in cui dovranno essere approvate la creazione di MFE Holding, nascente dalla fusione con Mediaset Espana, ed il voto maggiorato, che il socio francese Vivendi fortemente contrasta.

Vivendi sta spingendo per partecipare all’assemblea e, a questo fine, ha presentatoricorso al Tribunale di Milano per poter esercitare il suo diritto di voto sul 9,99% del capitale in suo pieno possesso.

Il resto della quota, due terzi del 29% a suo tempo detenuto, è in mano alla Simon Fiduciaria, il trust cui la holding francese è stata costretta a trasferire gran parte della sua partecipazione in Mediaset per problemi legati alla concorrenza. Anche la Simon, cui il CdA di Mediaset ha sinora impedito di partecipare alle assemblee, sembra intenzionata a partecipare al voto alla prossima assemblea e, secondo quanto riferisce Reuters, avrebbe già depositato le azioni come da regolamento.