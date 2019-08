Mediaset si risolleva dopo esposto a Consob su azioni Vivendi

editato in: da

(Teleborsa) – E’ di nuovo scontro tra Mediaset e Vivendi. Il Biscione ha depositato un esposto alla Consob contro la società francese di Vincent Bollorè, accusata di azioni volte a “deprimere il corso di borsa del titolo Mediaset”. “Come già accaduto nel luglio scorso, non appena il titolo Mediaset ha toccato la soglia dei 3 euro per azione, discostandosi così in modo apprezzabile dal valore di recesso – spiega l’azienda di Cologno Monzese – , Vivendi ha fatto filtrare notizie non confermate con l’evidente intento di screditare tanto il merito dell’operazione di fusione transfrontaliera deliberata dai Consigli di Amministrazione di Mediaset e Mediaset Espana lo scorso 7 giugno, quanto la possibilità di realizzarla”.

Nell’esposto, oltre a denunciare questo illecito, si auspica che Vivendi venga invitata ufficialmente ad assumere una posizione pubblica e inequivoca in merito alle sue reali intenzioni rispetto all’operazione di aggregazione, che sarà votata all’assemblea del prossimo 4 settembre.

Intanto a Piazza Affari le azioni Mediaset stanno scambiando a 2,955 euro, con un progresso dello 0,68%.