Mediaset, risultati 9 mesi in utile dopo balzo utile trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Mediaset chiude i primi nove mesi dell’anno con un risultato netto positivo di 10,5 milioni di euro, anche se in forte calo rispetto ai 92,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il dato del terzo trimestre è in controtendenza rispetto all’abituale stagionalità raggiungendo il segno positivo (+29,4 milioni di euro).

I ricavi netti di Gruppo nei nove mesi ammontano a 1.722,8 milioni di euro rispetto ai 2.030,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2019, si cui in Italia ammontano a 1.722,8 milioni di euro e in Spagna a 546,6 milioni di euro. La riduzione dei costi complessivi a 1.635,2 milioni di euro (-11,2%) ha consentito al Gruppo di archiviare un EBIT positivo, seppur in riduzione rispetto all’anno precedente, per 87,6 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto consolidato è calato a 1.173,3 milioni di euro rispetto al dato di inizio anno (1.348,3 milioni di euro). La Generazione di cassa caratteristica (Free cash flow) è decisamente considerevole nonostante l’impatto dell’emergenza COVID-19: 236,0 milioni di euro rispetto ai 243,4 milioni dei primi nove mesi 2019.

Guardando agli ascolti televisivi, i primi nove mesi 2020 hanno confermato il profondo radicamento nelle abitudini dei cittadini. Lo dimostra la sensibile crescita del consumo tv registrata sia in Italia sia in Spagna, paesi in cui le reti del Gruppo hanno rafforzato la netta leadership sul target commerciale in tutte le fasce orarie. In Italia, Mediaset ha ottenuto il 34,2% di share nelle 24 ore e il 36,1% in Prime Time (+1,5%). In Spagna le reti del Gruppo sono leader con una share del 29,6% nelle 24 ore sul target commerciale e Telecinco è prima rete spagnola con il 14,5% nelle 24 ore sul pubblico totale.

Quanto all’outlook, Mediaset ritiene che l’andamento della gestione nel corso del quarto trimestre possa contribuire al raggiungimento di un risultato operativo e netto consolidato positivi su base annua.