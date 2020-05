Mediaset, risultati 1° trimestre in calo con impatto Covid-19 su pubblicità

editato in: da

(Teleborsa) – Mediaset chiude il 1° trimestre con un utile netto consolidato in calo a 14,6 milioni di euro rispetto ai 36,7 milioni di euro. L’andamento del Gruppo nei primi tre mesi dell’anno, dopo un primo bimestre caratterizzato da un andamento positivo, riflette il forte rallentamento del mercato pubblicitario iniziato nel mese di marzo sia in Italia che in Spagna a seguito del sostanziale blocco di gran parte delle attività economiche per l’emergenza sanitaria in atto.

I ricavi scendono a 682,1 milioni di euro rispetto ai 718,2 milioni del primo trimestre 2019 (in Italia calano a 452,4 milioni e Spagna a 229,8 milioni), influenzati dal sensibile rallentamento del mercato pubblicitario iniziato nel mese di marzo. In Italia, i ricavi pubblicitari sono scesi a 427,5 milioni da 483,6 milioni ed in Spagna a 202,8 milioni da 223,7 milioni. L’Ebit di Gruppo è pari a 41,6 milioni di euro rispetto ai 78,5 milioni del primo trimestre 2019.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 è pari a 1.243,8 milioni di euro rispetto ai 1.348,3 milioni di euro di inizio periodo. Escludendo le passività rilevate a partire dal 2019 ai sensi dell’IFRS 16 e gli esborsi per le partecipazioni in ProsiebenSat.1, l’indebitamento risulta pari a 619,1 milioni di euro rispetto ai 768,8 milioni di euro del 31 dicembre 2019.La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è aumentata a 182,2 milioni di euro rispetto ai 146,9 milioni dei primi tre mesi 2019

Guardando agli ascolti televisivi, nei primi tre mesi 2020 le reti Mediaset confermano una netta leadership sul target commerciale (15-64 anni) sia in Italia (picco 35,8% share in prima serata) sia in Spagna (leadership assoluta nelle 24 ore con share del 28,1%).

Quanto all’outlook, la società ammette che “la situazione è tuttora molto critica e non consente visibilità sugli andamenti futuri”.