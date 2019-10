Mediaset, notificato atto citazione Vivendi

editato in: da

(Teleborsa) – Vivendi non si arrende e decide di portare in Tribunale Mediaset, Fininvest e Simon Fiduciaria sulla partita MediaForEurope (MFE), holding olandese nella quale il Biscione intende far confluire tutte le sue attività. L’azienda di Cologno Monzese conferma di aver ricevuto dal colosso francese atto di citazione con cui si chiede, tra l’altro, al Tribunale di Milano di:

1. annullare la deliberazione approvata dall’assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019 nonché ogni atto presupposto, relativo e/o conseguente;

2. annullare e, comunque, dichiarare inefficaci le deliberazioni assunte dagli organi sociali di Mediaset in relazione e in esecuzione di quelle indicate nel precedente punto 1., incluse le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’assemblea hanno impedito a Simon Fiduciaria S.p.A. di esercitare i diritti amministrativi connessi alla partecipazione pari al 19,19% del relativo capitale sociale;

3. accertare e dichiarare che Finanziaria di Investimento – Fininvest S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento su Mediaset;

4. accertare e dichiarare che Vivendi è la legittima titolare e può esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset in misura pari al 9,61% dello stesso capitale sociale;

5. ordinare a Mediaset e a chi presiederà le sue prossime assemblee di ammettervi le azioni di cui al precedente punto 4. e di consentire a Vivendi di parteciparvi ed esercitare ogni relativo diritto amministrativo connesso alla quota della propria partecipazione azionaria indicata nel precedente punto 4.;

6. accertare e dichiarare che Vivendi può esercitare i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione azionaria detenuta da Simon Fiduciaria in Mediaset nella misura pari al 19,19% del relativo capitale sociale;

7. accertare e dichiarare che Vivendi, con riguardo alle azioni indicate nel precedente punto 6., può fornire istruzioni di voto a Simon Fiduciaria nelle materie e nei limiti previsti dall’art. 4.2 delle “Special Instructions” e che quest’ultima può esercitare i relativi diritti amministrativi;

8. accertare e dichiarare l’illiceità delle condotte di Mediaset e Fininvest, impregiudicato il diritto di agire contro i loro rispettivi amministratori anche ex art. 2395 c.c.;

9. condannare genericamente Mediaset e Fininvest ex art. 278 c.p.c. a risarcire i danni subiti e subendi da Vivendi, nonché per il pregiudizio causato alla redditività e al valore della partecipazione sociale in Mediaset anche tramite l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

L’udienza in citazione è fissata per il 10 gennaio 2020.