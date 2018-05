Mediaset in rosso all’indomani dei conti

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata no per Mediaset che scivola in fondo al principale listino di Piazza Affari. Il titolo del gruppo del Biscione arretra del 5,25% scambiando a 3,14 euro per azione e facendo peggio del FTSE MIB che cede il 2,13%.

A dare una spinta alle vendite la trimestrale annunciata ieri 15 maggio a mercati chiusi, che ha visto un netto calo dell’utile passato a 3,5 milioni di euro rispetto ai 15,8 milioni conseguiti nello stesso periodo del 2017.

Osservando il grafico di breve periodo di Mediaset, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,315 Euro e supporto a 3,041. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 3,589.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)