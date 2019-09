Mediaset, Fininvest: ipotesi vendita nostra quota mai presa in considerazione

editato in: da

(Teleborsa) – “Fininvest ribadisce ancora una volta che un’ipotesi di vendita della propria quota in Mediaset non è mai stata presa in considerazione”. E’ quanto precisa Fininvest in una nota a proposito delle ipotesi stampa sul fatto che possa cedere la partecipazione di controllo di Mediaset.

“Al contrario – prosegue la nota – Fininvest segue con estremo favore il progetto di broadcaster paneuropeo di cui Mediaset si è fatta promotrice, progetto che la holding sosterrà con tutto il suo impegno”.