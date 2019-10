Mediaset Espana, richieste diritto di recesso superano tetto massimo

editato in: da

(Teleborsa) – Superano il tetto massimo le richieste di recesso a Mediaset Espana, formulate nell’ambito dell’operazione di integrazione con Mediaset e creazione della maxi holding MFE – Media for Europe.

Nel periodo preposto alla domanda, sono state presentate richieste per 39.025.777 azioni Mediaset Espana, pari ad un controvalore di circa 255 milioni di euro.

La compagnia spagnola aveva già concluso un accordo con Credit Suisse, che si era impegnata a rilevare le azioni per la quota eccedente a 180 milioni di euro, ma la decisione della Corte di Madrid di sospendere in via cautelare la fusione ed accogliere il ricorso di Vivendi ha congelato l’operazione di rimborso ai recedenti.