Mediaset a Vivendi: “Disponibili a valutare proposte senza rinuncia a risarcimento”

(Teleborsa) – Mediaset ha inviato a Vivendi la risposta ad una lettera inviata dalla compagnia francese lunedì 10 agosto, in cui si chiedeva di comporre la lite e rinunciare alla richiesta danni per la fallita operazione MFE, la holding europea in cui sarebbero confluite Mediaset e Mediaset Espana, andata a monte proprio le forte opposizione del socio francese.

Per tutta risposta, ll società di Cologno Monzese conferma “la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti di Mediaset”, ma esclude l’ipotesi di “rinunciare al risarcimento” del danno.

“Nel merito – spiega la nota – i contenuti della lettera odierna non possono che ribadire quanto già comunicato da Mediaset nella precedente lettera del 5 agosto 2020, in quanto ancora una volta l’unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto”.