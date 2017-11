Media, Meredith e Koch comprano il Time

(Teleborsa) – Fortune e Sports Illustrated finiscono nelle mani di Meredith Corp. e Koch. Il gruppo editoriale americano Time è stato acquistato per 1,8 miliardi di dollari in contanti dalla società di pubblicazioni specializzate in lifestyle e di reti di tv locali e dai fratelli Koch, che non avranno nessuna influenza sulla linea editoriale del Gruppo.

L’operazione ha già ricevuto l’ok da parte dei rispettivi consigli di amministrazione.

Meredith aveva tentato invano il colpo già due volte: nel 2013 e all’inizio del 2017.