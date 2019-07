Media-Maker avvia negoziazioni su Euronext Growth a Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Media Maker ha avviato le negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth della Borsa di Parigi, dedicato alle piccole e medie imprese e focalizzato sull’offerta di una maggiore visibilità alle imprese che intendono aprire il proprio capitale soprattutto agli investitori esteri.

“Media-Maker ha un modello di business scalabile e caratterizzato da alta redditività”, ha affermato Pietro Peligra, Amministratore Delegato della società, aggiungendo “siamo certi che l’IPO accelererà il nostro percorso di crescita fornendo la spinta di cui abbiamo bisogno per diventare un protagonista internazionale nel settore della produzione di contenuti multimediali e produzioni audio-visive”.

Media-Maker ha raccolto nuove risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 2,5 milioni di euro collocando azioni ordinarie al prezzo di 10 e0uro ciascuna. La capitalizzazione della società alla data di inizio negoziazioni è pari a circa 20 milioni di Euro.

Nel processo di ammissione a Euronext Growth, Media Maker è stata assistita da Aether Financial Services nel ruolo di Listing Sponsor, IR Top Consulting per l’Equity Research, BDO Italia nel ruolo di società di revisione e per la parte legale dallo Studio Associato Simmons & Simmons e da Lexelians.