Media, la Fox propone di cedere a Disney il canale Sky News

editato in: da

(Teleborsa) – La 21st Century Fox potrebbe cedere Sky News a Walt Disney in cambio dell’OK dell’antitrust britannica all’acquisto della partecipazione residua del gruppo di Murdoch, che era stata bloccata da fine 2016 per contrasto con la legge sulla pluralità dei media.

Lo ha annunciato la stessa Fox, che a dicembre 2016 aveva annunciato l’intenzione di rilevare il 61% di Sky che ancora non deteneva. Nelle sue mire espansionistiche, però, si era messa di mezzo l’Authority per la concorrenza, sollevando perplessità connesse all’indipendenza dell’informazione in Regno Unito, dato che la famiglia Murdoch risultava a capo anche di Fox e di due importanti testate giornalistiche inglesi (The Sun e The Times).

In seguito la stessa Fox era stata rilevata da Disney, gli studios e la TV, fatta eccezione per i canali notizie e business, oggetto di scorporo per ragioni legate all’antitrust USA. Ora, per superare l’impasse in Regno Unito, Fox ha proposto alla controparte Disney di rilevare il canale notizie di Sky e risolvere le perplessità dell’autorità britannica.