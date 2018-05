Media, Comcast non demorde su 21st Century Fox

editato in: da

(Teleborsa) – Comcast potrebbe mettere il bastone tra le ruote all’acquisto della21st Century Foxda parte diWalt Disney.

Il colosso statunitense dei media e delle telecomunicazioni avrebbe infatti deciso di raccogliere 60 milioni di dollari per fare una contro offerta tutta in contanti, riporta Reuters.

La cifra messa sul piatto sarebbe decisamente superiore a quella proposta da Disney (52 miliardi di dollari in azioni) per l’acquisto della gran parte degli asset di Fox.

Sembra comunque che il management di Comcast abbia deciso di attendere il verdetto dei giudici sul deal tra AT&T e Time Warner – al momento bloccato dall’Antitrust – previsto per giugno, prima di farsi avanti.

Recentemente è emerso che a novembre Comcast aveva formulato un’offerta da 34,41 dollari ad azione (per un totale di 64 miliardi di dollari) per Fox. Quest’ultima, però, ha accettato la proposta di Disney dichiarando tra le righe che il matrimonio con Comcast aveva troppi ostacoli normativi.

Da ricordare che Comcast è in attesa del via libera dell’Unione Europea – anch’esso previsto per giugno – all’acquisto del 61% di Sky. La restante partecipazione nella pay tv europea è in mano a Fox.