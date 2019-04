Mectronic, il laser Made in Italy sbarca in America

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce molto il mercato mondiale della laser terapia, che complice la cura di moltissime malattie, raggiungerà il valore stimato di 1900 milioni di dollari entro il 2022, con una crescita annuale del 9,2% nel solo territorio americano.



E’ quanto confermato da una recente ricerca pubblicata dalla Reuters, secondo cui a trainarne la crescita del settore sono proprio gli Stati Uniti, protagonisti di una elevata percentuale di pazienti, di una spesa governativa che sostiene ricerca e sviluppo e dell’ingente spesa sanitaria. Quest’ultima, date le stime del Centers of Disease Control and Prevention, nel 2016 rappresentava il 18% del PIL totale, pari a circa 3,2 trilioni di dollari.

In questo scenario l’azienda italiana Mectronic ha ottenuto per i suoi dispositivi di tecar e laser terapia l’approvazione della Food and Drug Administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici. Ed è proprio al mercato a stelle e strisce che la società guarda per l’espansione internazionale con i macchinari Theal Therapy e Doctor Tecar, che saranno venduti e distribuiti all’interno del mercato statunitense dal partner commerciale Luna America.

“L’ottenimento della certificazione FDA rappresenta per noi un importante e ulteriore riconoscimento per il grande lavoro svolto negli ultimi anni per quanto concerne la ricerca e l’innovazione nell’ambito delle tecnologie e dell’innovazione dei dispositivi tecar e laser terapeutici”, ha dichiarato il CEO di Mectronic Ennio Aloisini.