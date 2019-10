McKinsey, Pil italia +13% entro il 2023 grazie ad intelligenza artificiale

editato in: da

(Teleborsa) – McKinsey calcola un incremento del Pil italiano che toccherà il 13% nel prossimo decennio. A sostenere la crescita, stimata sui 228 miliardi di euro, si palesa in prima fila il contributo dell’innovazione e, in particolare, dell’intelligenza artificiale.

La società di consulenza manageriale e il suo istituto di ricerca economica McKinsey Global Institute sono stati riconosciuti, per il quarto anno consecutivo, come primo think tank privato al mondo nella classifica dell’Università della Pennsylvania.

A livello europeo, come mostrano i dati illustrati a Milano nel corso dell’iniziativa ‘The Future Is Now’, l’impatto dell’intelligenza artificiale potrebbe essere ancora maggiore e arrivare a segnare una crescita, sempre entro il 2030, del 19%, pari ad un valore di 2.700 miliardi di euro