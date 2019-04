McDonald’s si espande in Italia, previste 25 aperture e nuovi posti di lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – McDonald’s annuncia un piano di crescita in Italia per il 2019 che prevede l’apertura di 25 ristoranti e la creazione di 2.300 nuovi posti di lavoro.

“Rappresentiamo un’opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per migliaia di giovani, il primo passo per costruire il proprio futuro professionale e i progetti di vita”, ha commentato Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia. “Nella selezione dei candidati, le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile proprio perché forniamo, dal primo giorno di lavoro, percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa”.