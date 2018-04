McDonald’s annuncia conti sopra attese, titolo corre al Nyse

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima trimestrale per McDonald’s, che fa meglio delle attese, venendo premiata oggi dal mercaot americano con un tialzo molto superiore al 3%.

La big dei fast food ha riportato nel primo trimestre un utile netto di 1,38 miliardi di dollari, in aumento dagli 1,21 miliardi dell’anno precedente. L’EPS adjusted si è attestato a 1,79 dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 1,67 dollari.

Meglio delle attese anche i ricavi che si attestano a 5,14 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all’anno prima, ma superiori ai 4,97 miliardi attesi dagli analisti. Bene l’andamento delle vendite in USA (+2,9%), che si sono rivelate in linea con le attese.