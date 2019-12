Maxi commessa US Navy a Lockheed Martin. Per Fincantieri MM 1,3 miliardi di ordine

editato in: da

(Teleborsa) – La US Navy ha assegnato al consorzio guidato da Lockheed Martin, del quale fa parte anche Fincantieri Marinette Marine (FMM) un ordine plurimiliardario per la costruzione di quattro unità Multi-Mission Surface Combatants (MMSC) destinate al regno dell Arabia Saudita, nell’ambito del programma Foreign Military Sales del Paese.

Fincantieri sarà il costruttore delle navi presso il suo stabilimento di Marinette, nel Wisconsin. Il contratto ha un valore di

circa 1,3 miliardi di dollari per Fincantieri Marinette Marine.

Le unità Multi-Mission Surface Combatants si distingueranno per essere altamente manovrabili, grazie alla flessibilità garantita dal monoscafo delle Littoral Combat Ship (LCS), classe Freedom, realizzate dallo stesso consorzio per la US Navy. Queste navi vantano una autonomia incrementata a 5.000 miglia nautiche ed una velocità superiore a 30 nodi, che le renderanno capaci di operazioni di pattugliamento sia costiero che in mare aperto.

“Ordini, come questo, oltre ad avere una notevole rilevanza economica, si connotano anche per importanti aspetti industriali”, afferma l’Ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, aggiungendo che l’ordine “corona uno straordinario lavoro che ci ha portato a consolidare una reputazione di assoluta eccellenza anche nel mercato statunitense”.

Lockheed Martin e FMM, insieme allo studio di architettura navale Gibbs & Cox e oltre 800 fornitori in 42 stati, stanno già cooperando nel programma LCS per la US Navy, uno dei più ambiziosi programmi di navi di superficie al mondo.