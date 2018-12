Maxi accordo Embraer-Boeing, via libera dei Giudici d’Appello brasiliani. Ma deciderà il Governo

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera all’accordo industriale e commerciale tra Boeing e Embraer, annunciato a grandi titoli nel corso dell’estate 2018 ma poi congelato dalle autorità amministrative brasiliane con una sentenza emessa da un Tribunale, poi ribaltata dalla Corte d’Appello. Ora la decisione definitiva spetta al Governo, che non dovrebbe frapporre ulteriori ostacoli, con l’insediamento del nuovo presidente Jair Bolsonaro, il quale entrerà in carica il primo gennaio.

Il valore dell’accordo è di 4,2 miliardi di dollari e consentirà a Boeing di controllare l’ 80% della attività del settore civile della società brasiliana, terzo produttore mondiale nel settore dei velivoli dell’aviazione commerciale. Alla Embraer, infatti, rimarrà il 100% della quota di produzione legata alla Difesa.

Tuttavia questa divisione non ha impedito di sviluppare una joint venture (con Embraer al 51% e Boeing al 49%) per espandere il mercato del KC-390, aereo da trasporto militare prodotto dall’industria brasiliana.