Mattarella: tutela risparmio fondamentale per futuro sostenibile

(Teleborsa) – La tutela del risparmio è fondamentale per assicurare un “futuro sostenibile” alla collettività. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all’Acri in occasione della 95esima Giornata Mondiale del Risparmio. “Un futuro sostenibile – sottolinea il Capo dello Stato- si basa su un’avveduta gestione e tutela del risparmio, sancita dalla nostra Costituzione”. “Il risparmio – spiega il Presidente – è motore fondamentale per conseguire il benessere delle famiglie e sostenere gli obiettivi di crescita collettiva di una comunità”.

“L’avvio di un nuovo ciclo nella vita delle istituzioni europee ha posto al centro delle responsabilità del continente la transizione a un modello produttivo e di vita neutrale dal punto di vista climatico. Mobilitare le risorse per una società ispirata al criterio della sostenibilità offre l’opportunità di una transizione ecologica basata sull’innovazione”, ha proseguito.

Un plauso anche alla BCE guidata da Mario Draghi che “è stata un esempio positivo nel garantire la fiducia dei cittadini nel sistema”, ha voluto sottolineare il Presidente secondo cui “le istituzioni sono chiamate ad assicurare la fiducia nel sistema e ad applicare per prime il criterio della sostenibilità nelle politiche pubbliche. Il Governo della moneta comune da parte della Banca centrale europea, esercitato in questi anni con competenza e determinazione, è un esempio dei risultati ottenuti in proposito”.