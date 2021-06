Mattarella: “Sulla buona strada ma non ancora al traguardo”

editato in: da

(Teleborsa) – Per l’uscita dalla pandemia “siamo sulla buona strada, ma non ancora al traguardo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Università Statale di Milano parlando di “insegnamento che sarà bene custodire e mettere a frutto”.

Il Capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021. Ad accoglierlo al suo arrivo il rettore dell’ateneo, Elio Franzini, il ministro dell’Università e della Ricerca, Cristina Messa, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Non è stato uno stress test straordinario solo per l’università, lo è stato per tutti, in ogni parte del mondo – ha proseguito Mattarella – ed è bene mantenere alta l’attenzione su quanto avvenuto soprattutto perché quando l’emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non cancellarla dal ricordo, tenerla sempre presente per ricavarne alcuni criteri di comportamento”. “Una delle esperienze che questa drammatica fase dalla quale stiamo cercando di uscire” è che “ognuno ha bisogno degli altri, ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa, e questo è un criterio che speriamo non venga rimosso. Non lo sia a livello di relazione tra le persone, e neanche nelle relazioni tra gli Stati”.

Al termine della cerimonia all’Università Statale, per il Presidente della Repubblica tappa all’aeroporto di Linate per l’inaugurazione della nuova area imbarchi.