Mattarella, felicitazioni a Naruhito Imperatore Giappone

editato in: da

(Teleborsa) – “La lieta ricorrenza dell’ascensione di Vostra Maestà imperiale al Trono del crisantemo mi offre la gradita occasione di far pervenire, a nome degli italiani tutti e mio personale, vivissime felicitazioni”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al nuovo imperatore del Giappone Naruhito, salito al trono dopo l’abdicazione del padre Akihito.

“Saluto questo storico momento, con l’augurio che la nuova era imperiale sia per il Giappone foriera di ulteriore prosperità – ha proseguito il Capo di Stato nel suo messaggio – e confido che gli antichi rapporti tra Giappone e Italia, storicamente alimentati da sentimenti di rispetto e amicizia tra i nostri popoli e da fecondi scambi nell’ambito delle arti e della cultura, troveranno sempre nuove occasioni di approfondimento in tutti i settori a beneficio della reciproca conoscenza. Con questi auspici rinnovo fervidi auguri di benessere per Vostra Maestà, per la famiglia imperiale e per l’amico popolo giapponese”.