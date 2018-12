Mattarella, bene dialogo tra Governo e Commissione Ue

editato in: da

(Teleborsa) – “Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la Commissione europea, che ha agito con spirito collaborativo, sulla manovra di bilancio per giungere a soluzioni condivise raggiunte in questi giorni”. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la Cerimonia di auguri alle Alte Cariche al Quirinale.

Che ha aggiunto: “Pur tra evidenti difficoltà va evitato il rischio di un cortocircuito tra l’urgenza di fornire risposte veloci, sollecitate dal disorientamento e dall’emotività, e la necessità di tempi più lunghi necessari alla definizione di soluzioni, efficaci, durature e sostenibili”.



Dal ponte di Genova dipende la nostra credibilità” – Il Capo dello Stato ha posto l’accento sul ponte di Genova, “questione dalla quale dipende la credibilità del nostro Paese a livello internazionale”. Dalla ricostruzione “dipende un collegamento vitale per la città ligure. La sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Dobbiamo essere consapevoli che eventi gravi non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di comportamenti gravemente lesivi”.