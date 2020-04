Maticmind, Gold Partner Cisco e Titanium Partner Dell Technologies 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Maticmind, System Integrator italiano operante nel settore ICT (Teconologia Informazione e Comunicazione) con un fatturato di 296 milioni di euro nel 2019, ha ottenuto due importanti qualifiche, confermandosi Gold Partner Cisco e Titanium Partner Dell Technologies 2020. Riconoscimenti che attestano il costante impegno della società nel garantire ai propri clienti un supporto efficiente e di massima qualità, attraverso competenze tecniche e consulenziali che permettono di rispondere ad ogni esigenza di Digital Transformation attraverso le soluzioni più efficaci e innovative.

La collaborazione con Cisco di cui Maticmind è tra i più longevi Gold Partner della multinazionale americana nonché uno dei più importanti partner a livello italiano. Un rapporto che da oltre venti anni vede l’azienda italiana al fianco di una delle più importanti società al mondo nel settore dell’IT. Nel 2019, il riconoscimento Architectural Excellence Partner of the Year South Europe, rilasciato in ambito Data Center.

La società italiana Maticmind collabora anche con la multinazionale Dell Technologies da diversi anni e lo scorso maggio è stata premiata – in occasione del Dell Technologies World Forum 2019 – come Channel Services Delivery Excellence of the Year, in qualità di partner che ha registrato altissime performance nei feedback forniti dai clienti.

Maticmind, nata nel 2005 per volontà di un gruppo di imprenditori italiani guidati dalla famiglia romana Saladino di cui Carmine è azionista di riferimento e Presidente, è System Integrator nazionale che progetta, integra e gestisce soluzioni tecnologiche innovative, grazie a particolari competenze specialistiche in ambito Networking, Sicurezza, Collaboration, Datacenter & Cloud e applicativo. Maticmind lavora con clienti dei settori pubblico e privato appartenenti agli ambiti: Finance, Service Providers, Enterprise, Sanità, Education, Energy, Pubblica Amministrazione (PAC e PAL). Dispone di oltre 750 professionisti in 11 sedi dislocate in tutta Italia.