Matica Fintec, esercitata integralmente opzione greenshoe

(Teleborsa) – Matica Fintec comunica che Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’Opzione Greenshoe per complessive n. 525.600 azioni di proprietà di Matica Technologies AG. L’Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l’Azionista e Integrae SIM S.p.A. nell’ambito dell’Operazione di IPO della PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe è pari ad Euro 1,71 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni della società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 898.776.

Il regolamento delle azioni relative all’Opzione Greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre in data odierna (10 dicembre 2019).

A seguito dell’esercizio integrale dell’Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 38,39% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.508.200 azioni prive del valore nominale, detenuto come segue:

– Matica Technologies AG, 6.474.400 azioni pari al 61,61%;

– Mercato, 4.033.800 azioni pari al 38,39%.

