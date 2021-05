Matica Fintec avvia il programma di buy back, controvalore fino a 2 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Matica Fintec, PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (digital payment) e Governative (ID), avvia il programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea Ordinaria in data 14 aprile 2021.

L’acquisto, che avrà un controvalore massimo fino a 2 milioni di euro, potrà avvenire in una o più volte nei prossimi 18 mesi.

Intanto in Borsa giornata fiacca per l’azienda, che tratta in ribasso dello 0,36%.