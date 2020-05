Matica Fintec, assemblea approva bilancio e revisore

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea dei soci di Matica Fintec ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un Utile Netto di 0,3 milioni di euro (era negativo per 0,2 milioni al 31/12/2018). L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio: per Euro 15.397

a riserva legale, e per la restante parte di Euro 292.538 a nuovo.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale sulla base delle tre proposte pervenute, l’Assemblea ha deliberato di conferire alla società Audirevi l’incarico per la revisione legale del bilancio d’esercizio e per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, per il triennio 2020-2022, ovvero fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. L’Assemblea ha anche

approvato i relativi compensi annui.