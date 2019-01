Matera, sarà boom di turisti: previsti 700mila arrivi nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Matera è ufficialmente la Capitale europea della Cultura 2019. Giornata di grandefesta, ieri, per la città dei Sassi, dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Premier Giuseppe Conte. “Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud”: ha detto al suo arrivo alla Cava del Sole.

Per il 2019, intanto, si prevede un flusso di 700.000 presenze distribuite su 12 mesi. Numeri in continua crescita: i flussi turistici nel 2017 hanno registrato 450 mila presenze (comprensivi di turisti italiani, 320 mila, e stranieri, 130 mila), a fronte di 200 mila nel 2010 e un aumento del 10 per cento rispetto al 2016.

Nel 2018 si prevede un aumento del 15 per cento che porta a una previsione di 515.000 presenze. Nell’ultimo decennio di forte crescita del turismo a Matera, il tasso annuale di crescita più elevato è stato toccato nel 2015 con un +44% delle presenze dopo che nell’ottobre 2014 Matera era stata ufficialmente designata Capitale Europea della Cultura 2019.