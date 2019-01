Matera è ufficialmente Capitale europea della Cultura 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Festeggiamenti sotto la pioggia e con gli ombrelli aperti per le oltre 3000 persone che nel tardo pomeriggio di oggi sabato 19 gennaio 2019 hanno partecipato nell’atmosfera incantate della città illuminata da duemila “lumini” alla cerimonia inaugurale di Matera capitale europea della Cultura 2019, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un anno straordinario, questo 2019, che coinvolge non solo la “Città dei Sassi” ma l’intero territorio della Basilicata, con una ricaduta economica stimata in oltre un miliardo di euro.

“Questo è un giorno importante per Matera, per l’Italia. Per l’Europa, che dimostra di saper riconoscere e valorizzare le sue culture – ha detto il Capo dello Stato – è giorno di orgoglio per i materani, per la Basilicata e per i tanti che hanno contribuito a progettare, a rendere vincente, a inverare qui la Capitale della cultura europea 2019. Giorno di orgoglio per l’Italia che vede una delle sue eccellenze all’attenzione dell’intero Continente. Questa città è anche un simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitando iniziative”.

Mattarella era atteso nella Piazza San Pietro Caveoso, tra straordinarie misure di sicurezza, mentre la pioggia aveva cominciato a cadere. Poi, col suo discorso trasmesso in diretta tv su RaiUno, Sergio Mattarella ha chiuso la cerimonia di inaugurazione, mentre decine di musicisti sistemati in punti strategici della città, col suono dei propri strumenti e accompagnati dalle melodie di due cori polifonici rendevano ancor più suggestivo l’aspetto di Matera illuminata.

Era stato il Premier Giuseppe Conte ad aprire la prima giornata dei festeggiamenti, quando le condizioni del tempo erano ancora accettabili e la pioggia non aveva ancora cominciato a cadere.

“Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud – aveva dichiarato il Presidente del Consiglio – poiché Matera è la prima città del Sud a essere stata scelta come Capitale europea della cultura. Una scelta che riveste un significato e un’occasione per tutto il meridione che da Matera oggi è rappresentato. Arrivare qui è ancora un’impresa non degna di un Paese civile. Occorrono investimenti che il Governo realizzerà a fronte di progetti innovativi e plausibili. Dal riscatto di questa città parte il riscatto del Sud”.