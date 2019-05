Matera, dopo la cultura le nuove tecnologie e il 5G

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’esperienza di Capitale della Cultura 2019, Matera si candida ad essere un punto di riferimento per la tecnologia al Sud. Lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, partecipando ad un convegno sul 5G.

Il vicepremier ha dichiarato che Matera “punto di riferimento di tutto il Sud per gli investimenti nel 5G, nell’intelligenza artificiale e nella blockchain”. La città lucana infatti sarà luogo elettivo per la creazione di una delle tre Case per le tecnologie emergenti, con un un investimento di 15 milioni di euro del MISE che fruisce dei fondi Cipe per un complessivo di 30 milioni di euro.

Più in particolare, la Casa di Matera, presso un immobile della Provincia in disuso, sarà dedicata all’incubazione di startup operanti nel settore della cultura (Culturtech) che utilizzino le tecnologie della realtà aumentata, del virtuale, del 5G e dell’intelligenza artificiale.

Di Maio sottolineato che l’esser stata eletta capitale della Cultura ha reso Matera più attrattiva per gli investimenti e che i tecnici del Mise stanno lavorando a stretto contatto con il Comune di Matera sulla convenzione per lo stanziamento delle risorse.