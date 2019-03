Matera 2019, Boccia inaugura lo spazio delle imprese

editato in: da

(Teleborsa) – È stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del Presidente di Confindustria Basilicata Pasquale Lorusso e del Presidente della Fondazione Matera 2019 Salvatore Adduce lo spazio espositivo del progetto “Matera 2019: l’open future delle imprese italiane”.

Oltre 50 imprese associate, provenienti da tutta Italia, potranno esporre le loro eccellenze innovative con progetti e iniziative legati allo sviluppo, alla cultura e al territorio.

Come ricorda Confindustria, per partecipare al progetto sono state selezionate imprese che, iniziando dalla Amarelli e a rotazione settimanale, si racconteranno negli Ipogei di San Francesco.

La location è stata riservata al progetto, firmato Confindustria, Confindustria Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019, da Matera, Capitale Europea della Cultura, per tutto il 2019, e diventerà un contenitore di espressione culturale e creativo.

La piazza si trasformerà in un vero laboratorio e in uno luogo di scambio e incontro proficuo per tutte le imprese italiane.

“Per noi è motivo di grande orgoglio inaugurare questo spazio che metterà in mostra il meglio della nostra offerta industriale dedicando ogni settimana attenzione a una diversa impresa per un anno”, ha dichiarato il Presidente Vincenzo Boccia. “Quando incontriamo equilibrio, tecnologia e bellezza riconosciamo i tratti caratteristici dell’Italia e dei prodotti straordinari che le nostre aziende vendono sui mercati internazionali attirando ricchezza nel Paese”.