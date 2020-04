Match Race Show, manager e velisti si “sfidano” su leadership, sostenibilità e comunicazione

editato in: da

(Teleborsa) – Manager contro velisti, una gara fra due categorie che sembrano aver poco in comune, ma che rivelerà interessanti punti di contatto – le mete e le rotte per raggiungerle – cercando anche di rispondere ad una comune domanda – “Come ci sentiamo oggi in bonaccia o in tempesta?”– facendo leva su comunicazione, leadership e organizzazione.

Prende il via questa sera, 20 aprile 2020, il Match Race Show, una sfida sul modello di America’s Cup, organizzato da Monina Corporate Sailing, in collaborazione con Genuina Hub. Un confronto one to one di 45 minuti fra ospiti di rilievo scelti fra manager e campioni di vela, in quattro appuntamenti tematici di grande attualità: dalla leadership alla sostenibilità, dalla digitalizzazione all’innovazione. Ad alternarsi nel ruolo di moderatore saranno l’Avvocato Aldo Calza e Giuseppe Coccon, esperto di Comunicazione e Direttore Relazioni Esterne di Avio.

“Durante le mie regate spesso mi sono trovata sia in momenti di bonaccia che in tempesta e in entrambi i casi è sempre stato importante mantenere alta la concentrazione, poter contare sulle competenze del team e sui mezzi e strumenti a disposizione”, spiega Cristiana Monina, Ceo e Founder di Monina Corporate Sailing, aggiungendo che da questa esperuienza è venuta “l’idea di capire attraverso un confronto tra manager e velisti come si sentono in questo momento e come lo approcciano con il loro team”.

La serie di 4 appuntamenti, ogni lunedì alle ore 18, avrà inizio stasera con un confronto su Leadership e Comunicazione, fra Giulio Ranzo, CEO di Avio, e Francesca Clapcich, velista olimpionica e oceanica. E quanto si parla di leadership non si può non pensare alla necessità di mantenere la rotta – agire avendo presente la strategie di lungo termine ed una capacità “predittiva” – comunicando questa leadership ai propri collaboratori ed ispirando fiducia, sicurezza e coraggio nell’intendo di valorizzare la risorsa umana.

Lunedì 27 aprile 2020 sarà la volta di Guido Stratta, Direttore Sviluppo, Formazione e Recruiting Gruppo Enel che si confronterà con Mauro Pelaschier, Velista professionista e Ambassador di One Ocean Foundation sul tema Comunicazione e Sostenibilità. Un appuntamento che, partendo dai cambiamenti climatici e dalle sfide poste da inquinamento, gestione rifiuti e surriscaldamento globale, tenterà di dare una risposta in chiave business all’esigenza di cogliere le nuove tendenze del mercato ed affrontarle con nuovi metodi di dialogo e comunicazione.

Lunedì 4 maggio si confronteranno Danilo Cattaneo, CEO di Infocert, ed Alessandra Sensini, Campionessa olimpica e Vice Presidente CONI, sul tema Digitalizzazione e Innovazione. Un tema caldissimo in un momento in cui la digitalizzazione sta trasformando i processi economico-sociali ed il lavoro (smart working), ma anche un’opportunità in termini di competitività e semplificazione.

Si chiuderà Lunedì 11 maggio con Michele Cutillo, Country Manager Italia e Francia di NTT Data Service, e Roberto Ferrarese, Velista olimpionico e Mental coach, sul tema Innovazione e Cambiamento. Il tema del cambiamento viene letto a vari livelli – cultura, tecnologia, processi, organizzazione – e mette al centro modalità di comunicazione e collaborazione.