Massimo Zanetti rileva The Bean Alliance

(Teleborsa) – Massimo Zanetti Beverage Group rafforza la propria presenza in Australia. La società ha siglato un accordo per l’acquisizione del business e degli asset di alcune società con sede a Melbourne note come “The Bean Alliance”.

Il prezzo di acquisizione è di 24 milioni di dollari australiani, circa 14,9 milioni di euro, più eventuale earn-out.

“L’acquisizione di The Bean Alliance, oltre a rafforzare la presenza di Massimo Zanetti Beverage Group in Australia, rappresenta anche l’opportunità di entrare nel canale local roasted con significativo potenziale di crescita. Questa operazione è coerente con gli obbiettivi di rafforzamento e focalizzazione delle nostra attività in mercati strategici attraverso mirate acquisizioni che integrano la crescita organica del business” ha commentato Massimo Zanetti, Presidente e Amministratore Delegato di MZBV.

La notizia piace al mercato: le azioni Massimo Zanetti stanno correndo a Piazza Affari con un vantaggio del 3,15% a 5,57 euro.