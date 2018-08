Massimo Zanetti, forte crescita della profittabilità nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Buoni i conti di Massimo Zanetti nella prima metà dell’anno. “Nel primo semestre del 2018 abbiamo registrato una crescita a doppia cifra dei principali indicatori di profittabilità – osserva Massimo Zanetti, Presidente e Amministratore Delegato della società attiva nella produzione e vendita di caffè tostato – . Il margine operativo lordo aumenta di oltre il 10% e l’utile netto di oltre il 60%. Il fatturato riportato nel semestre, sostanzialmente stabile su base omogenea (-3% rispetto al primo semestre del 2017) evidenzia il continuo miglioramento del mix delle vendite che ha generato una espansione positiva della marginalità. Tutte le aree geografiche e tutti i canali di vendita riportano volumi in crescita, ad eccezione del mercato americano, in calo del 5%: in particolare l’Asia Pacifico riporta volumi in significativo aumento (+12%) e il canale Food Service mostra un andamento positivo in tutti i mercati. Sulla base dei risultati raggiunti nel semestre e in considerazione delle prospettive positive sul resto dell’anno, confermiamo l’aspettativa di una solida crescita della redditività per l’esercizio”.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +2,45%.