editato in: da

(Teleborsa) – È durata un anno la permanenza di Massimo Di Perna in Ernest Airlines in qualità di Sales and Marketing Director. Già direttore commerciale aviation dell’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari, Di Perna è stato anche country manager di Vueling.

Ernest Airlines è una compagnia aerea italiana, con sede a Milano. Dall’aprile 2017 opera regolarmente voli di linea e charter con una flotta di Airbus A320 ed è presente in 10 aeroporti italiani.